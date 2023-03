Le parquet a déclenché l’instruction de la plainte du policier Frédéric Napel contre Ousmane Sonko

Pas de répit pour Ousmane Sonko qui a été condamné hier à deux mois de prison avec sursis suite à son procès pour diffamation avec Mame Mbaye Niang.



Les déboires judiciaires vont-ils s’enchaîner contre Ousmane Sonko. Le procureur de la République, qui a fait appel de la décision rendue en première instance suite au procès en diffamation opposant le ministre Mame Mbaye Niang au leader de Pastef, a enclenché un autre dossier.



D’après les informations de "Libération" reprises par Senenews, le ministère public a déclenché l’instruction de la plainte pour mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à l’intégrité, appel au meurtre, diffusion de fausses nouvelles et diffamation déposée par Frédéric Napel contre Ousmane Sonko, renvoyé aussi devant la Chambre criminelle dans l’affaire Sweet beauty.



L’ex-policier Frédéric Napel accuse Ousmane Sonko de mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à son intégrité, appel au meurtre, fausses accusations et diffamation.



La plainte a été déposée le 6 février dernier au parquet de Dakar. Le policier soutient qu'Ousmane Sonko l’a traité de criminel, capable de tuer pour rien.



Ousmane Sonko l’a aussi accusé de comploteur contre sa personne, de « taupe » et de « traître » de la nation, car ayant transmis des informations confidentielles et hautement sensibles à ses amis et militants.