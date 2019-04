"Le passeport Sénégal monnayé aux citoyens"

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 15:51 | | 0 commentaire(s)|

Le favoritisme, la corruption et le clientélisme sont les maux qui gangrènent les procédures d’obtention des passeports biométriques ordinaires, documents indispensables pour aller dans certains pays.



« Le passeport Sénégal est monnayé aux citoyens», signale notre confrère du quotidien L’Enquête. Selon une source, il faut chercher des entremetteurs qui gagnent entre 10 000 et 50 000 francs Cfa, suivant les cas et le service rendu, pour obtenir, dans un bref délai, le précieux sésame.



La corruption est présente sur toute la chaîne. Plus précisément de l’achat de la quittance à la délivrance du passeport, en passant par l’enregistrement.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos