Le patrimoine foncier qu’occupe l’armée française à Dakar

Dakar Atlanticactu/ Armée Française/ Saliou Ndong Le Président Diomaye Faye a annoncé le départ imminent des forces françaises du Sénégal, ce qui permettra à Dakar de récupérer une importante superficie de terrains. En effet, notre pays avait mis à la disposition de l’armée française plusieurs sites et logements, comme le rapporte la revue « Confidential Dakar » citée par Dakaractu. Selon les accords de défense signés en avril 2012 entre Nicolas Sarkozy et Macky Sall, il est stipulé que : « La Partie sénégalaise met gratuitement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les installations suivantes, à titre exclusif : – le camp de Ouakam ; – la station d’émission interarmées de Rufisque ; – le parc de Hann. De plus, la Partie sénégalaise met gratuitement à la disposition des forces françaises stationnées ou en transit les emprises suivantes, à titre non exclusif : – l’aéroport L.-S. Senghor, partie militaire ; – les emprises de la base navale des forces armées sénégalaises occupées par les forces françaises (unité marine, direction des travaux, direction interarmées du service de santé des armées, centre médical interarmées et poste de Protection Sécurité Défense). La Partie sénégalaise met également gratuitement à la disposition de la partie française les logements suivants, à titre exclusif : – les villas d’autorités de la Pointe de la Rade ; – les logements de la cité Saint-Exupéry ; – les logements de l’unité marine ; – les logements du camp de Ouakam ; – les logements du parc de Hann ; – les logements de la station d’émission interarmées de Rufisque. »



