Le patron du restaurant Al Marinas tue un client

La chambre criminelle de Dakar a examiné, ce mardi 18 mars 2025, l’affaire de meurtre survenu en 2023 impliquant le propriétaire du restaurant Al Marinas.



À l’issue de l’interrogatoire d’audience, le représentant du parquet a requis une peine de 12 ans de réclusion criminelle contre A. Khadar, qu’il juge coupable d’avoir intentionnellement tué, dans son restaurant, l’homme d’affaires mauritanien Hamada El Hamed Nanni. Il a également demandé une peine de trois ans ferme contre le restaurateur, également poursuivi pour proxénétisme, rapporte leSoleil.sn.



De son côté, le conseil de la victime réclame la somme de 900 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera rendu le 15 avril prochain.



En voyage d’affaires au Sénégal en 2023, Hamada El Hamed Nanni, un commerçant spécialisé dans la vente de poisson, devait rentrer en Mauritanie le 7 février. Mais, deux jours avant son départ, il a été tué au restaurant Al Marinas par son propriétaire, A. Khadar.



Ce dernier lui avait donné rendez-vous un dimanche, et c’est lors de cette rencontre que le drame s’est produit, rappelle leSoleil-s,.



Présenté mardi devant la chambre criminelle de Dakar, A. Khadar a plaidé la thèse de l’accident. Il a expliqué s’être emporté contre la victime à la suite d’une altercation verbale.



« La veille, j’avais organisé une fête, et il m’a reproché d’avoir laissé mon épouse danser avec un vieux Chinois fortuné au lieu de lui », a raconté l’accusé. Il poursuit : « Je l’ai insulté, et il m’a attrapé au cou. Je me suis senti en danger, car il était plus fort que moi. J’ai couru, mais je suis tombé. J’ai alors pris une canne de billard, mais il me l’a arrachée et m’a blessé. Alors, j’ai saisi un pilon et lui ai asséné plusieurs coups. »



Selon Me Ciré Ly, avocat de la partie civile, le restaurateur a fracassé le crâne de son client. Il a demandé la requalification des faits en assassinat et réclamé 900 millions de FCFA pour les héritiers du défunt.



Des peines requises pour meurtre et proxénétisme



Le parquet a requis 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre. Concernant l’accusation de proxénétisme, A. Khadar a admis à la barre qu’il mettait en relation un de ses clients chinois avec des jeunes femmes, dont des professionnelles du sexe. Le ministère public a ainsi requis trois ans de prison ferme pour ce chef d’accusation.



La défense a plaidé l’acquittement pour proxénétisme, estimant que leur client n’était qu’un simple entremetteur et n’en tirait aucun profit financier. Concernant le meurtre, ses avocats ont soutenu qu’il s’agissait d’une bagarre ayant mal tourné et ont sollicité la clémence du tribunal.



Le verdict sera rendu le 15 avril prochain.