Le pèlerinage 2020 toujours incertain : le délégué général au péleriange dément la rumeur faisant état de préparatifs « Jusqu’à ce jour, il n’y a aucun changement concernant le pèlerinage 2020, conformément aux dispositions prises par le Gouvernement et annoncées par le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba ». C’est en ces termes que le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam a apporté son démenti relatif à de prochains préparatifs.

La réaction du Pr Abdoul Aziz Kébé fait suite aux rumeurs et informations parues dans certains organes presse, faisant même état d’un nomùbre drastiquement réduit pour les potentiels pélerins sénégalais.

Le communiqué parvenu à Leral.net rappelle qu’à l’issue de la réunion tenue le 13 Mars 2020 au Ministère des Affaires étrangères, les décisions d’arrêter toutes les transactions relatives au Hadji et les inscriptions des candidats avaient été prises.

Ces mesures demeurent d’actualité et toutes dispositions contraires intervenant seront communiqués par voies appropriées.



