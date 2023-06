Le personnel de Walf dans le désespoir: Gomis s’en prend aux patrons de presse et regrette leur absence de solidarité à Cheikh Niass Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juin 2023 à 01:04 | | 0 commentaire(s)| Les travailleurs du groupe Walfadjri s’offusquent contre la coupure du signal de leur télévision. Ils refusent d’accepter une certaine forme d’injustice et de menaces, symbolisées par des arrestations et des coupures de signal. Mais, le journaliste Sportif de Walf, Gomis s’insurge contre une absence de soutien des autres patrons qui devraient porter le combat. Gomis indique que ce qui est arrivé à Walf va toucher ultérieurement, d’autres entreprises de presse. Il regrette qu’aucun patron de presse ne s’est levé pour manifester une certaine solidarité à Cheikh Niass. Il exhorte à l’unité pour faire face aux politiciens qui sont en train de détruire le pays pour des raisons opportunistes.



Accueil Envoyer à un ami Partager