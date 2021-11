Le petit maigre bilan du maire de la commune de Madina Wandifa, j'en parle... (Abdoulaye Diallo)

Après son érection en commune en 2008, Madina Wandifa a connu son premier maire en 2009 qui avec son équipe municipale sont chargés de porter la destinée de plus de 17 000 âmes de ladite commune.



Ainsi, depuis 2009, le conseil municipal et à sa tête Malang Séni Faty n'a eu à réaliser que 03 petits projets pour la plus grande commune de la région de Sedhiou avec toutes ses potentialités. Parmi ces projets, on note la construction d'un petit marché, la cloture d'un terrain de foot ball en litige à cause d'un lotissement irrégulier qui n'a pas été autorisé, la construction d'une gare routière dont le chantier reste inachevé parce que cette gare n'a pas été entièrement construite, ils l'ont juste cloturée en y construant deux hangar qui abriteront les véhicules, une mosquée, 6 magasins pour vente des produis de première nécessité, un puit, un petit bureau pour le président de la gare routière. Ce qui est frustrant dans cette affaire de la nouvelle gare routière de Madina Wandifa, c'est que la gare a été morcelée et vendue aux commerçants qui à leur tour doivent construire leurs propres magasins pour pouvoir vendre leurs produits.





Voilà en 12 ans de magistère le bilan minuscule du maire de la commune de Madina Wandifa en même temps il a construit une école privée pour lui, une maison pour lui à Madina Wandifa et un immeuble de R plus deux à Dakar pendant ce temps tout est urgent à Madina Wandifa, une ville carrefour qui manque de tout surtout du liquide précieux, pas d'éclairage public, les jeunes sans leur fond de dotations annuel, les étudiants demandent toujours à avoir leur subvention, les terres de la commune ont été toutes morcelées et vendues sans aucune autorisation, les rues de la commune dégradées par les ruisseaux.





Je m'arrête là pour ne citer que ces maux dont notre chère commune souffre.

Donc choisissons le candidat de yewwi askan wi pour changer notre chère commune.

Source : https://www.exclusif.net/Le-petit-maigre-bilan-du-...