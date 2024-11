« Le peuple palestinien est exposé à un meurtre de masse et une violence sans précédent », Diomaye Faye Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2024 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Sommet OCI/ Saliou Ndong Le Président Bassirou Diomaye Faye a critiqué ce lundi, lors du Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), l’inaction du Conseil de sécurité face aux souffrances du peuple palestinien. Dans son discours, le Chef de l’État sénégalais a souligné que le « peuple palestinien est exposé […] Sénégal Atlanticactu/ Bassirou Diomaye Faye/ Sommet OCI/ Saliou Ndong Le Président Bassirou Diomaye Faye a critiqué ce lundi, lors du Sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), l’inaction du Conseil de sécurité face aux souffrances du peuple palestinien. Dans son discours, le Chef de l’État sénégalais a souligné que le « peuple palestinien est exposé à un meurtre de masse et une violence sans précédent. Ces actes inhumains se passent sous nos yeux et nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette injustice. Nous percevons l’inaction du Conseil de sécurité qui, selon lui, perd par cela, de sa crédibilité ». Le sommet extraordinaire arabo-islamique sur la Palestine et le Liban rassemble les chefs d’État des pays membres de l’OCI pour examiner les crises qui touchent ces deux nations. L’objectif de cet événement est de renforcer la solidarité de la communauté musulmane internationale envers ces pays en difficulté et de rechercher des solutions en vue de favoriser une paix durable dans la région.



Source : Source : https://atlanticactu.com/le-peuple-palestinien-est...

Accueil Envoyer à un ami Partager