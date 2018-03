Le pilote menace de crasher l'avion...pour une affaire de cigare

En colère après s'être vu confisquer son coupe-cigare à l'aéroport d'Edimbourg, un pilote a menacé de faire écraser l'avion.

Coupe-cigare confisqué, pilote fâché, passagers stressés. Voilà comment on pourrait résumer le drôle d'incident survenu à l'aéroport d'Edimbourg le 9 mars dernier. Visiblement un peu trop attaché à son coupe-cigare, un pilote de la compagnie Hop! n'a pas supporté de se voir privé de son objet fétiche pour des raisons de sécurité.



Démuni de son coupe-cigare et de tout sens de la mesure, l'employé de la filiale d'Air France s'est violemment emporté. "Il a insisté pour emporter son coupe-cigare et s'est plaint bruyamment en assurant qu'il était le pilote et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a même lancé de manière alarmante qu'il pouvait faire écraser l'avion s'il le voulait", rapporte un témoin dans le Scottish Sun.



"Ce n'est peut-être pas un terroriste mais il agissait comme tel et nous a rendus vraiment nerveux", surenchère un autre passager.



La compagnie Hop! s'est contentée d'évoquer un "comportement inapproprié".