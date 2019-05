Le plan d’actions prioritaire ( PAP) 2 du PSE démarre cette année et couvrira la période 2019-2023 ( Massogui Sylla )

Au-delà des résultats significatifs relevés dans la mise en œuvre du PAP 1 du PSE , l’Etat vise la consolidation des acquis sur le chemin de la transformation structurelle dans l’inclusion sociale et territoriale.

A cet égard, la bonne conduite des politiques sectorielles ainsi que la poursuite de la mise en œuvre des réformes seront déterminantes dans la marche vers l’émergence selon le programme pluriannuel pour le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de la solidarité 2019-2023 .

Dans la perpective de rendre la croissance plus résiliante et inclusive, le gouvernement entend renforcer la mise en œuvre de sa politique dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’emploi, des mines , de la promotion des investissements pour répondre au besoin de croissance tout en veillant à la dimension inclusive.

Aussi, le PSE accorde une importance particulière au service universel de l’énergie pour rompre l’inégalité de l’accès aux services énergétiques ainsi qu’à la relance intégrée de l’électricité .Pour relever le défi d’une fourniture en électricité, le gouvernement a encore misé sur une politique de mix énergétique à l’horizon de l’année 2025 à travers une injection dans le réseau de plus de 1000MW .

A la lumière des points évoqués, le gouvernement compte renforcer la coopération ainsi que les échanges entre les États de la CEDEAO pour parachever l’intégration sous régionale et demeure engagée à respecter l’horizon de convergence fixé. Dans cette perpective, en rapport avec la phase 2 du PSE, le gouvernement poursuivra, notamment, les réformes dans les domaines de l’éducation, de la fiscalité, de l’administration publique et de l’énergie.

*Massogui Sylla *

*Ministère des finances et du budget *

