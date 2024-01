Le point sur les 60 dossiers traités

Les candidats retenus pour le moment, après un contrôle réussi de leurs parrainages, sont Boubacar Camara, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Dièye, Daouda Ndiaye, Karim Wade et Habib Sy. Les candidats qui doivent régulariser leurs parrainages, sont : Rose Wardini (31.000), Idrissa Seck (5.800), Serigne Mboup (13.000), Pape Djibril Fall (13.000 et 3 régions), Aliou Mamadou Dia (202 à Diourbel), Malick Gackou (3.449), Mamadou Lamine Diallo (5.199), Mahammed Boun Dionne (7.817), Serigne G. Diop (13.228 et 2 régions), Aly Ngouille Ndiaye (1009), Souleymane Ndené Ndiaye (18.669) Pour les cas de régularisation de Me El Hadj Diouf et Cheikh Tidiane Gadio, les informations ne sont pas encore disponibles sur leur position.



« Je rappelle que l’obtention du nombre de parrainages requis est une condition nécessaire mais non suffisante à la recevabilité des candidatures, celles-ci étant en outre soumises aux conditions de fond prévues par l’article 28 de la Constitution et aux autres conditions de l’article L121 du code électoral. Khalifa Ababacar Sall et Karim Meissa Wade avaient validé le parrainage en 2019, mais n’avaient pas réussi à être candidats pour d’autres motifs », renseigne Idrissa Fall Cissé, membre du parti Awalé d’Abdourahmane Diouf.



Il reste 35 dossiers de candidature à traiter par le Conseil Constitutionnel. Le contrôle des parrainages se termine ce vendredi 5 janvier et la liste des candidats définitivement retenus devrait être publiée par le Conseil Constitutionnel le 20 janvier prochain, rapporte "Le Témoin".