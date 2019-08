Le policier "El Capo" muté à Dakar

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Août 2019 à 14:49



Le policier Makha Diop alias « El Capo » ne fait plus parti de l’effectif parti des éléments du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès. Il a été exfiltré de la capitale du rail et muté à Dakar, renseigne « L’Observateur ». Très controversé, le flic au dreadlocks est mis en cause dans la mort du boulanger Amar Mbaye dans lequel d’aucuns l’accusent d’être le meurtrier dans cette affaire.



