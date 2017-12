Le pool de la défense de Khalifa Sall s’agrandit avec des avocats français

Il s’agit de Me Paul Klugman, par ailleurs adjoint au maire de la ville de Paris chargé des relations internationales, Me Jean Pierre Mignard, Me Christian Saint Palais et Me Pierre Stasi qui ont adressé une lettre de constitution au juge Maguette Diop du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Ces avocats interviendront auprès des conseils déjà mandatés par le Maire de Dakar afin de s’assurer que « le procès qui lui est fait est conforme aux exigences d’impartialité, d’indépendance et du contradictoire qui siéent à toute instance pénale conformément aux principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement des institutions de la République du Sénégal ».

Les avocats souhaitent avoir le temps de pouvoir s’entretenir avec leur client et se réunir avec les autres conseils, d’accéder au dossier et préparer la défense.

Leral.net