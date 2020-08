Le port de Beyrouth avant et après le drame vu depuis l’espace – photo Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 22:04 | | 0 commentaire(s)|





Source : Deux photos du port de la capitale libanaise ont été publiées par l’agence spatiale russe Roscosmos: avant et après le drame qui a fait 135 morts et plus de 5.000 blessés.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202008051...

