Le préfet du département de Tivaoune contre installation d'une antenne EXPRESSO

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 12:35

Le préfet du département de Tivaoune n'est pas allé par quatre chemins pour ordonner l'arrêt des travaux d'installation d'une antenne par les services d'Expresso Sénégal. Devant le refus du maire de Méwane d'exécuter les décisions du sou préfet , le préfet du département de Tivaoune entre dans la danse pour contraindre les autorités municipales de ladite localité à se conformer aux directives du représentant de l'État. C'est ainsi qu'il a ordonné au maire de Méwane Bara Ndiaye par ailleurs directeur général de la maison de la presse d'arrêter les travaux.



Il faut cependant rappeler que c est le collectif des jeunes de mewane qui a saisie l'autorité

Aujourd'hui avec l'arrêt de ces travaux c est tout l arrondissement de Méwane qui se voit privé du réseau Expresso au grand dame des détenteurs de ces puces Expresso. Ce bras de fer engagé par l'autorité administrative pourrait se terminer sur la table du juge surtout quand on sait qu 'une telle entreprise n'opère connaît bien là où elle met les pieds.

