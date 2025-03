Le président de l’Assemblée nationale a reçu l’Imam El Hadji Fansou Bodian : Son engagement pour la paix magnifié Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal a reçu, ce mercredi 5 mars, l’Imam El Hadji Fansou Bodian, guide spirituel de Bignona, venu lui rendre une visite de courtoisie. Lors de cette rencontre, le président de l’Assemblée nationale a exprimé sa gratitude pour ce geste empreint de considération et a manifesté son souhait de lui rendre une visite de Ziarra prochainement.

Il a également salué l’engagement indéfectible de l’Imam Bodian et son rôle clé dans les événements politiques qui ont marqué le Sénégal entre 2021 et 2024. Son influence spirituelle et morale a été précieuse durant ces périodes de turbulences.



Les échanges ont aussi porté sur les relations que l’Imam entretient avec le Premier ministre Ousmane Sonko. À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a sollicité ses prières pour le Premier ministre ainsi que pour le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, rappelant l’importance du rôle des chefs religieux dans la consolidation et la préservation de la paix nationale.



Touché par l’accueil qui lui a été réservé, l’Imam Fansou Bodian a exprimé sa profonde gratitude et insisté sur la nécessité de cultiver la paix et l’unité. Il a également encouragé les initiatives de développement visant à améliorer le bien-être des populations.



En conclusion, l’Imam a invoqué la bénédiction divine pour la nation sénégalaise.



