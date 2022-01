Le président de la République a pris les décisions suivantes Monsieur Doudou Sow, Conseiller des Affaires étrangères principal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République du Rwanda, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores, avec résidence à Kigali ;



Monsieur Ousmane Mbaye, Commissaire aux Enquêtes économiques, précédemment Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère du Tourisme et des Transports aériens, est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Elevage et des Productions animales, en remplacement de Monsieur Mamadou Ousseynou Sakho, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Papa Baba Diasse, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, est nommé Directeur des Examens et Concours au Ministère de l’Education nationale, en remplacement de Monsieur Amadou Moctar Ndiaye, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



