Le président turc Recep Tayyip Erdogan, attendu à Dakar le 4 décembre

"Le marché sera inauguré le 4 décembre 2018, en présence du chef de l'Etat, Macky Sall et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Il s'agit de la matérialisation d'une très vieille doléance du secteur privé sénégalais. Puisque, les premières études pour un marché international ont été faites en 1964", a-t-il rappelé.



Selon Alioune Sarr, "le marché constituera une véritable révolution économique du Sénégal vu qu'il sera un centre d'enclavement pour toute production agricole au Sénégal, dans la zone des Niayes du pays. Et partir de ce marché tout le Sénégal sera approvisionné et même la sous région", a-t-il prévu.



"Le Sénégal se projette, dès à présent, sur cette zone de libre-échange africaine qui est un enjeu important qui figure dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'infrastructure va régler un problème crucial que rencontre la production agricole au Sénégal", ajoute M. Sarr.



Le Présdent Erdogan serait pour la deuxième fois en une année à Dakar, après sa visite de trois jours effectuée au Sénégal du 28 février au 02 mars 2018.













Pressafrik