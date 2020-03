Le prince Albert II de Monaco testé positif au Covid-19

«Le prince Albert continue de travailler depuis le bureau de ses appartements privés. Il est en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu’avec ses plus proches collaborateurs», est-il indiqué dans le communique du service de presse du cabinet du prince.

Le prince a été testé en début de semaine et ses résultats ne sont arrivés que maintenant. Le palais princier promet de continuer de faire des annonces sur l’état de santé du souverain de Monaco.



Parmi les cas positifs au Covid-19 à Monaco, il y a aussi le ministre d’État Serge Telle qui a été testé positif il y a plusieurs jours et qui reste également confiné depuis en poursuivant ses activités professionnelles à son domicile en évitant tout contact.



Mesures de confinement

Auparavant, le prince de Monaco avait annoncé des mesures strictes de confinement dans la principauté à cause de la propagation du coronavirus. Il demande instamment à la population de Monaco de respecter les mesures de confinement et de limiter les contacts avec autrui au minimum.



