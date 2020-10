Le procés de Boy Djinné renvoyé au 27 octobre prochain

Acquitté le 2 juillet dernier des faits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, vol en réunion avec usage de véhicule et détention d’arme à feu et agression, Baye Modou Fall alias Boy Djinné a atterri hier devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Dakar.



Les faits pour lesquels l’accusé Baye Modou Fall alias Boy Djinné a comparu hier à l’audience criminelle, remontent au 26 décembre 2008. Ce jour-là, le directeur d’exploitation de l’hôtel Savana avait saisi la Division des investigations criminelles (Dic) pour des faits de vols perpétrés dans deux chambres de son hôtel.



Dans cette procédure, Boy Djiné est poursuivi des faits d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de véhicule, détention d’arme, évasion et d’usurpation d’identité. Son procès a été renvoyé hier au 27 octobre prochain pour comparution de la partie civile. Pour rappel, l’auteur des cambriolages perpétrés en 2008 dans les hôtels de Lagon 2 et Savana, avait reconnu s’être évadé de la prison de Ziguinchor, avant d'être appréhendé le 12 janvier 2009. Boy Djinné avait encore réussi à s’évader des locaux du Commissariat central de Dakar, où il était en garde-à-vue.











Le Témoin