«Le prochain président de la République du Sénégal sera Sérère», selon des Saltigués

Des Saltigués réunis lundi 30 mai au centre de l'Association des guérisseurs traditionnels dit Malango, ont fait leurs prédictions sur le successeur du Président Macky Sall à la présidence de la République en 2024 et pour l’hivernage de cette année.



Sans donner un nom précis, ils ont déclaré lors de cette cérémonie de divination communément appelée ‘’Xoy Raag’’ que le prochain président de la République, sera d’origine Serere.



Les prédictions laissent présager, par ailleurs, une bonne saison des pluies et deux orages redoutables, dont un particulièrement violent.



« Il y aura des pluies jusqu’au 24 septembre. Cet hivernage 2022 sera bon. Il y aura deux orages à redouter, dont un particulièrement violent », ont-ils alerté.



À part les opposants Khalifa Sall, frappé d’inéligibilité, et Ousmane Sonko, aucun autre leader politique du pays n’a fait part du moins pour le moment, de son intention de briguer la magistrature suprême en 2024.



Le Président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, continue quant à lui d’entretenir le doute sur une éventuelle candidature en 2024.



Karim Wade, lui aussi frappé d’inéligibilité et écarté de la course à la présidentielle 2019, se positionne très fortement pour être encore le candidat du PDS en 2024, annonçait Dr. Cheikh Dieng.















A221