Le promoteur de riz Moustapha Tall et sa Société condamnés à une indemnité d'un milliard CFA par le Tribunal

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2024 à 12:09

Le bras de fer s’intensifie entre la Société générale (ex-SGBS) et l’importateur de riz Moustapha Tall. Les Échos, repris par Seneweb, révèle que la banque gagne une manche. « Le tribunal de commerce, dans le rôle d'audience de la première chambre, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, a condamné solidairement Moustapha Tall et la société Moustapha Tall SA au paiement de la somme de plus d’un milliard de francs CFA].



1.080.022.632 précisément, au titre d’indemnité due sur 104 mois en raison de 10.384.833 mensuelle», détaille en effet le journal.

Ndèye Fatou Kébé