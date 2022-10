Le propriétaire d’OnlyFans a gagné 500 millions $ en moins de 2 ans

Le propriétaire d’OnlyFans, Leonid Radvinsky, a gagné plus de 500 millions $ depuis qu’il a rejoint l’entreprise en 2020, tandis que les chiffres montrent que ses créateurs de contenu ont gagné des milliards l’année dernière.



OnlyFans a été fondé par l’homme d’affaires britannique Tim Stokely en 2016, et il est juste de dire que cela a été un succès phénoménal.



Depuis son lancement, il a rassemblé 220 millions d’utilisateurs, avec plus de 2 millions de créateurs de contenu utilisant le site.



Contrairement à de nombreuses autres entreprises, OnlyFans a vu une augmentation du nombre d’utilisateurs lorsque la pandémie de coronavirus a frappé et que des confinements ont été introduits.



Et la popularité du site, qui gagne son argent en prélevant une commission de 20% sur tous les paiements versés à ses créateurs de contenu, ne semble pas ralentir.



L’homme d’affaires américano-ukrainien Radvinsky a acheté l’entreprise en 2020 et est devenu PDG en décembre 2021 lorsque Stokely a démissionné.



Dans un rapport vu par la BBC, Radvinsky a reçu 284 millions $ de dividendes en 2021 et 233 millions $ supplémentaires depuis novembre.



Et Radvinsky n’est pas le seul à profiter du succès de la plate-forme réservée aux abonnements. Le même rapport révèle que les créateurs de contenu OnlyFans ont gagné environ 4 milliards $ en 2021.



Bien que la plateforme soit surtout connue pour héberger du contenu pour adultes, attirant les travailleuses du sexe et les stars du divertissement pour adultes, elle est également utilisée par des musiciens et d’autres célébrités pour offrir à leurs fans une chance de payer pour du contenu exclusif.