Le protocole de la haine et de la jalousie ( Par Samba Ndong)

Thierno anémique Sall , un homme cyclope, obtuse et fielleux.



Je pense bien qu'il atteint d' une septicémie sévère . La haine politique combinée de la jalousie donne naissance à un monstre à l'ADN dénaturé



L'éminent intellectuel Abdelkader qui nous disait ceci: « Le savant est l'homme par le quel s'opère la distinction entre la franchise et le mensonge dans les paroles, entre la vérité et l'erreur les convictions entre la beauté et la laideur dans les actes ». Notre cher TAS ta manière de faire de la politique est aux antipodes de l’éthique,la morale et l’honneur.



Dans la case des hommes , on nous enseignait de la loyauté, de la rétenue et le sens de l'amour . Malheureusement TAS avec son comportement incongru, dépourvu de vertu devient de plus plus une honte pour l'échiquier politique national.

C'est à cause de la haine congénitale qu'il éprouve à l'égard du president Sall que l'ex coordonnateur de la ccr de l'apr est devenu un type kaléidoscopique et malhabile avec une verbe qui déshabille l'honneur et claudique la foi .

Cette haine l'a immergé dans la jalousie et dans un ego surdimensionné c'est la raison pour laquelle il est toujours dans l'irresponsabilité et n'émet que des argumentes au confins du mauvais goût .



TAS comment pouvez-vous imagine une machination aussi éhontée que errodée qui abolit la morale et l'honneur.



TAS , toujours dans son vengage faisant de lui donner un homme véreux , atypique et invétéré, un intellectuel à la mémoire tordue et à la foi crénelée qui est capable de convertir le vrai au faux constitue un danger pour la société .Que ferons nous avec un oiseau migrateur de mauvaise augure . TAS doit se taire sinon, nous, la convergence des jeunes cadres républicains : la cojecar , nous allons franchir le rubicon.Dans la théorie du rôle en leadership politique et en science organisationnelle aucun comportement délétère n’est admissible. C’est pourquoi William Shakespeare écrivait : »Le monde entier n’est qu’une scène,les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. »



IL résumait ainsi la théorie du rôle qui explique que les individus mènent en assumant plusieurs personnages .Les gens se tournent vers leur groupe de référence pour apprendre quel est leur rôle et comment l’interpréter.Cette théorie démontre qu’à toute position sociale correspond à un éventail de rôle acceptable . On attend d’un individu qu’il se comporte conformément aux exigences de sa position. La dignité d'une personne est régie par la loi morale donc s'adonner à l'invective et dans la diffamation fait de TAS un marginal politique, un démagogue et propagandiste rancunier.



TAS est un insatiable oiseau vorace qui s'envole au gré de ses pulsions et de émotions remplies de tares .



Notre cher TAS les Sénégalais ne sont pas dans tes intrigues mesquines, nous sommes en lutte contre le coronavirus et donc tenir ta langue doit être un impératif.



Arrete de clapoter comme une grenouille plongée dans une mare boueuse.



Notre cher TAS la politique n’est pas une fantaisie encore de l’affabulation et de fantasme

Cette manière dissimulatoire cherchant à tacheter la gestion de notre gouvernement ne marchera pas.

Un livre supposé : protocole de l'Elysée , est plutôt un protocole de la haine et de la jalousie.



Les crapuleux ne verront jamais le lumière du jour du fait de la tortuosité de leurs actes et l’abjection de leurs pratiques fétides, fades et finaudes.



Un homme d’honneur doit savoir tenir sa langue au lieu de rester à jaser comme des oies perdues . TAS calme toi sinon.....!



Nous mettons en garde à tous ces politiciens encagoulés voulant nuire l'image de notre très cher gouvernement.



Samba Ndong, coordonnateur national de la Cojecar





Source : Source : https://www.exclusif.net/Le-protocole-de-la-haine-...

