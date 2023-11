Le rappeur Nitt Doff de nouveau arrêté Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2023 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

Quelques semaines seulement après avoir bénéficié d’une liberté provisoire assorti d’un contrôle judiciaire, le rappeur Mor Talla Gueye alias Nitt Doff est de nouveau arrêté, ce vendredi, a-t-on appris. L’artiste et activiste lougatois est entre les mains des éléments de la Section de Recherches de la gendarmerie qui étaient à ses trousses. Pour l’heure, les motifs ne son arrestation ne sont pas encore dévoilés, mais nous promettons d’y revenir avec plus de détails.



Source : https://lesoleil.sn/le-rappeur-nitt-doff-de-nouvea...

