Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le rappeur Tay-K (19 ans) condamné à 55 ans de prison pour meurtre Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 18:55 | | 0 commentaire(s)| Tay-K est un jeune rappeur, il vient de souffler sa 19e bougie et soufflera les 55 suivantes entre les barreaux, il vient d’être reconnu coupable de meurtre.

Tay-K est un très jeune rappeur américain, originaire de Long Beach en Californie, ses deux parents faisaient partie d’un gang, il est à l’origine du tube : The Race. Le jeune homme de 19 ans vient tout juste d’être condamné pour un meurtre commis en juin 2016, il a écopé de 55 ans de prison et d’une amende de 10 000 dollars pour le meurtre d’Ethan Walker, jeune père de famille âgé de 21 ans, lors d’un cambriolage qui a mal tourné.



Son procès a débuté le 16 juillet, le jeune homme a admis le cambriolage mais pas le meurtre, il était accompagné par 4 complices. La question centrale était de savoir si le meurtre était prémédité ou non. L’un des trois avocats de la défense de Tay-K, Jeff Kearney, a déclaré :



” Même si Tay-K avait accepté de participer au cambriolage, il ne pouvait pas prédire que son associé, Latharian Merritt (qui a été condamné à la prison à vie), allait tuer intentionnellement Ethan Walker. ”



Cet argument n’a pas convaincu le jury, le fait aussi que Tay-K détache son bracelet électronique pendant sa résidence surveillée pour s’enfuir à peser dans la balance. Pendant sa cavale, il a sorti “The Race” qui a tout pété, on pouvait le voir dans le clip posé à côté de son avis de recherche…



Tay-K cumule, il a été aussi accusé d’un autre meurtre. La police pense qu’il a également tué le photographe Mark Saldivar à San Antonio en 2018 au Texas, après avoir tenté de voler son équipement photographique.



Après une délibération qui a duré plus de quatre heures, le jury l’a condamné à 30 ans de prison pour vol qualifié et à deux autres chefs d’accusations de 13 ans de prison chacun.Tay-K va dormir en prison et ressortira peut-être à l’âge de 74 ans.







