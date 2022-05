Le régime face à la conjoncture / Mamadou Lamine Diallo : «L’ajustement des prix est inévitable… Macky va chercher à le faire après juillet 2022» Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, est formel : « La guerre d’Ukraine a un impact direct sur le prix des hydrocarbures et du blé, on l’a suffisamment souligné. Maintenant, il faut faire face à ses effets sur l’économie du Sénégal ». Et le député d’arguer, par l’entremise de la question économique de la semaine (la QES TEKKI), qu’il pose depuis le mois d’août 2016, dans le cadre du débat économique entretenu avec Macky Sall, « la Banque mondiale a estimé que ses effets vont durer près de deux ans. Le FMI estime qu’il faut passer à l’ajustement des prix du carburant et cibler les couches vulnérables par des aides directes.»

Malheureusement, a-t-il fini par relever : « Macky Sall saute sur l’occasion des aides directes pour son clientélisme politique en vue des élections législatives de juillet 2022, une quarantaine de milliards annoncés, empruntés bien sûr ».



Pour le député de l’opposition, « Macky Sall ne peut pas continuer à emprunter pour pallier les mauvais effets de sa politique d’investissements. La limite est atteinte et l’ajustement des prix est inévitable ».



Conséquence, dira-t-il, « Il va chercher à le faire après juillet 2022 ». Dans la foulée, Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki s’évertue à rappeler : « Comme on le sait, une partie de nos recettes gazières a été vendangée par les deals de Timis Sall. Aliou Sall nargue le peuple avec nos 400 000 et voudrait aller à l’Assemblée nationale ».



Raison suffisante pour l’Opposition à Macky Sall, a fait savoir le député, de « se surpasser et présenter une liste unique aux Législatives et lui imposer la cohabitation afin d’engager une politique de souveraineté nationale sur nos ressources naturelles, gaz, poisson, foncier, etc. ».













Sud Quotidien



