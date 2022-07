Le réseau EDK avec K Pay: Dépôt, retrait et envoi en toute gratuité! Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 07:04 | | 0 commentaire(s)| K pay, ce nouveau outil de transfert d'argent local, englobé dans le réseau EDK, est "venu pour faciliter aux populations leurs transactions financières. Déposer, retirer et envoyer avec zéro frais, il fallait le faire et K pay l'a fait", a assuré le Directeur général adjoint de la structure, Baye Ibrahima Kébé. C'était en marge d'une opération de proximité avec les populations.



