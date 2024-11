Le résultat net de la société NEI-CEDA affiche une perte de 20,5 millions FCFA au premier semestre 2024.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Novembre 2024 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

La direction de l’entreprise note dans son rapport d’activité du premier semestre 2024 qu’au cours du 1er semestre 2023, la société a procédé à un remboursement de 358 millions de FCFA dans le cadre de l'abandon de créance avec clause du retour à meilleure fortune contre 0 de FCFA en 2024. L’abandon de créance a pris fin en 2023.



Concernant le chiffre d’affaires, il a baissé de 814 millions, passant de 2,511 milliards de FCFA au 30 juin 2023 à 1,697 milliard de FCFA un an plus tard.



Le résultat d’exploitation suit la même logique, s’établissant à -49,4 millions FCFA contre +467 millions FCFA au premier semestre 2023(-111%). Il en est de même du résultat des activités ordinaires qui dégage un solde de 21,7 millions FCFA contre 537,1 millions FCFA.



<< Compte tenu de notre activité saisonnière, ces résultats restent peu significatifs avant les réalisations du second semestre plus déterminantes pour le résultat annuel>> précise la direction de la société.



Oumar Nourou





Source : A l’issue du premier semestre 2024, le résultat net après impôts de la société Nouvelles éditions ivoiriennes –Centre d’éditions et de diffusion africaines (NEI-CEDA) a affiché une perte de 20,5 millions de FCFA contre un résultat bénéficiaire de 162,2 millions FCFA.Source : https://www.lejecos.com/Le-resultat-net-de-la-soci...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook