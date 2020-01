Le roi du Maroc se fait voler des montres de luxe

La justice marocaine a décidé de se saisir d'un cas de vol de montres "royales" impliquant au moins 25 personnes.

L'information est à l'origine rapportée par le site d'information en ligne Yabiladi et très vite relayée par de nombreux médias du bassin méditerranéen.

Le 20 janvier, le site évoque un présumé vol "de montres de luxe de Mohammed VI à l'intérieur du palais royal de Marrakech".

Parmi les prévenus figurent un ex-employé du palais royal de Marrakech, un agent de sécurité et plusieurs bijoutiers.

Selon le tabloïde espagnol El País, les médias marocains affirment "qu'une femme qui travaille au palais est le principal suspect".

Ce n'est pas la première fois que "les montres royales" sont au cœur de la polémique. Le roi Mohammed VI est connu pour posséder une collection de montres de luxe.

Yabiladi rappelle que la plus célèbre de ces montres "est une pièce unique de la marque suisse Patek Philippe d'une valeur de 1,2 million d'euros".

Plusieurs tweets et posts en septembre 2018 sur les réseaux sociaux décrivent le bijou montée en or blanc incrustée de 1?075 diamants.

BBC Afrique