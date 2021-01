Le salaire annuel du PDG de Morgan Stanley augmente de 6 millions de dollars

Le salaire annuel du directeur général de Morgan Stanley, James Gorman, a augmenté de 6 millions de dollars en 2020, selon un dossier réglementaire publié vendredi.



Gorman recevra 33 millions de dollars pour son travail l'année dernière, contre 27 millions de dollars en 2019, a indiqué la banque.



Les administrateurs de Morgan Stanley ont fondé leur décision sur les performances financières record de la société en 2020 et les progrès de Gorman dans la mise en œuvre de la stratégie à long terme de la banque, a-t-il déclaré.



Sous Gorman, Morgan Stanley a produit un bénéfice net de 11 milliards de dollars, contre 9 milliards de dollars il y a un an et un rendement des capitaux propres tangibles de 15,2% contre 13,4% il y a un an.



Il a également conçu deux grandes acquisitions consécutives, celles d'Eaton Vance et d'E * Trade, pour renforcer sa gestion des investissements et ses activités de courtage.



La rémunération de Gorman comprend quatre éléments: un salaire de base de 1,5 million de dollars; une prime en espèces de 7,875 millions de dollars; une attribution d'actions différée de 7,875 millions de dollars; et une attribution d'actions acquises au rendement de 15,75 millions de dollars.



Le conseil a de nouveau exigé que 75% de la rémunération incitative de Gorman soit différée sur trois ans sous réserve d'une récupération, et que la totalité de cette rémunération soit versée sous forme de capitaux propres dans la société.



Jamie Dimon, PDG de Rival JPMorgan Chase & Co, ne percevra pas d'augmentation de son salaire annuel et recevra 31,5 millions de dollars pour son travail en 2020, a annoncé jeudi cette banque. (Reuters)

Source : https://www.impact.sn/Le-salaire-annuel-du-PDG-de-...