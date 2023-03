Le saviez-vous?: «Malick Daf était un bon lutteur» Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Jeune, Malick Daf n’était pas qu’un très bon footballeur. S’il n’a compté que 12 sélections avec les « Lions », c’est qu’à un moment déterminant de sa carrière, il a évolué à Hasselt (D2 belge) avec un certain Makou Niasse alors que les techniciens d’alors n’en pinçaient que pour les « Sénefs » (Sénégalais de France). Mais le coach […] Jeune, Malick Daf n’était pas qu’un très bon footballeur. S’il n’a compté que 12 sélections avec les « Lions », c’est qu’à un moment déterminant de sa carrière, il a évolué à Hasselt (D2 belge) avec un certain Makou Niasse alors que les techniciens d’alors n’en pinçaient que pour les « Sénefs » (Sénégalais de France). Mais le coach vainqueur de la dernière Can U20 clame aujourd’hui encore « l’honneur » qui lui avait été fait d’être appelé en équipe nationale. Depuis toujours, Malick Daf aime « organiser » : le jeu sur le terrain comme depuis le banc, mais aussi des « Mbapattes » ou séances nocturnes de lutte. « C’était un très bon lutteur et on l’appelait même Mbaye Guèye », du nom du 1er Tigre de Fass, révèle Ibrahima Sakho, « ancien joueur du Dial Diop, bien que Goréen dans l’âme ». « Il n’aimait déjà pas perdre et c’était un vrai guerrier lors de ces séances de lutte », confirme Ibou Diop « Polonais ». B.K.N



Source : https://lesoleil.sn/le-saviez-vous-malick-daf-etai...

