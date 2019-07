Le second adjoint au maire de Saré Badi bat sa femme et se retrouve en prison

Le 2e adjoint au maire de Saré Bidji dans le département de Kolda, a été mis arrêté ce vendredi en milieu de journée pour avoir battu sa femme. En garde-à-vue, il sera probablement déféré au parquet lundi prochain, 15 juillet 2019.



Rappelons que les cas de violences faites aux femmes sont assez récurrents dans cette partie sud du pays, malgré les efforts consentis dans la sensibilisation.

