Le secret de l’accueil de Macky Sall à New York

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur l’accueil réservé au Chef de l’Etat à New York par la communauté sénégalaise. Il faut plutôt dire communauté Hal Pular. A l’œuvre, son griot attitré, Farba Ngom, qui a balisé le terrain avant l’arrivée de son « Guer » de président. Ayant devancé le chef de l’Etat, il a tout entrepris pour lui éviter un accueil impopulaire.



Et c’était pour sortir la grosse fortune. Sept millions à chaque groupe de Hal Pular venus de Washington, révèle LeTémoin, Kentucky, Philadelphie, Atlanta et New York. De bienheureux convoyés en avions et bus avec pour chaque militant 250 dollars (120. 000 Cfa). L’ingénieux Farba ne s’en est pas arrêté là.



Il a également payé la communauté de New York pour barrer la route à toute manifestation hostile. Mais l’opposition n’a pas encore dit son dernier mot. En effet, une grande marche est prévue aujourd’hui devant l’Ambassade du Sénégal à New York. Tey mou neex !!!

