Le secrétaire général de l'Otan félicite Biden et inclut la Russie dans les défis Rédigé par leral.net le Samedi 7 Novembre 2020 à 22:14 | | 0 commentaire(s)|





Source : Mettant en avant l’importance des liens transatlantiques, Jens Stoltenberg a félicité Joe Biden dans un communiqué émis suite à la proclamation de la victoire du candidat démocrate le 7 novembre. De plus, «une Russie plus agressive» figure selon lui parmi les défis que l’Europe et l'Amérique du Nord doivent relever.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2020110710447317...

Accueil Envoyer à un ami Partager