« Le secteur chinois de la livraison express a traité 108,3 milliards de colis en 2021 » (LQP)

En 2021, le secteur de la livraison express chinois a traité 108,3 milliards de colis, en hausse de 29,9% sur un an et représentant plus de la moitié du nombre de colis traités au monde, selon le Bureau national des postes.



108,3 milliards de colis ont traversé des montagnes et des rivières. Au pied du mont Qomolangma (Everest), les colis en provenance de Beijing, de Shanghai et de Guangzhou peuvent arriver en cinq jours au canton de Zhaxizong (à une altitude de plus de 4000 mètres) du comté de Tingri de la région autonome du Tibet, grâce au travail assidu des livreurs.



De Shenzhen à Los Angeles, des colis peuvent atteindre leur destination le lendemain en avion même s’ils doivent traverser l’Atlantique.



Après quatre ans de construction, l'aéroport d'Ezhou Huahu, situé dans la province du Hubei au centre de la Chine, sera bientôt inspecté en vue d’être mis en service officiellement. En tant que premier aéroport de fret professionnel en Chine, cet aéroport est sans aucun doute un projet majeur de l’industrie de la livraison express chinoise.



C’est la première fois qu’une entreprise chinoise de livraison express investit dans l’aéroport. Cela s’explique par l’essor du secteur de la livraison express et l’exigence des consommateurs en matière de délai de livraison. Si l’on part de la ville d’Ezhou, on peut atteindre 80% de la population chinoise en une heure et demie, arriver aux grands aéroports chinois en une nuit et aux grands aéroports mondiaux le lendemain.



Le volume annuel de marchandises et de courriers traités par l’aéroport d'Ezhou Huahu atteindra 3,3 millions de tonnes d’ici 2030.



L’essor du secteur de la livraison express offre aussi des opportunités de développement rapide à l’industrie des équipements logistiques. Comme le volume de colis traités continue d’augmenter par la centaine de millions, il n’est plus possible de trier les colis manuellement. Le secteur a besoin d’être modernisé rapidement par les technologies.



Le 26 octobre 2021, la société Wayz Intelligent Manufacturing Technology Co.,Ltd. créée il y a cinq ans seulement, est entrée en bourse au Star Market destiné aux entreprises du secteur technologiquede Bourse de Shanghai. L’entreprise a déjà vendu plus de 300 systèmes de tri sur convoyeur depuis 5 ans. Jusqu’à la fin 2021, l’entreprise a exporté ses produits à de nombreux pays et régions et envisage de continuer d’élargir les canaux de vente sur le marché étranger pour conquérir de nouveaux marchés.



Dans la base d’approvisionnement d’AstraZeneca dans la ville de Wuxi, comme son système de commande est directement intégré dans la chaîne d’approvisionnement de la coentreprise Shunfeng DHL, des commandes ont été expédiées avec une efficacité accrue. AstraZeneca ne livrait que deux ou trois mille boîtes de produits par jour dans le passé, alors qu’il peut livrer jusqu’à 20000 ou 30000 boîtes en une journée après avoir confié la gestion des entrepôts stéréoscopiques à la chaîne d’approvisionnement de Shunfeng DHL.



Les entreprises de livraison express prennent également en charge le service après-vente des produits fabriqués. Par exemple, des livreurs de Suning Logistics, entreprise de logistique, se chargent aussi de monter des meubles une fois qu’ils les ont livrés.



Les entreprises de livraison express envoient de plus en plus leurs personnels dans les usines des entreprises manufacturières pour assurer directement la livraison des produits. Elles ne se contentent plus d’être simplement livreurs des produits, mais essaient d’intégrer leurs installations, leurs systèmes et leurs services dans la production, la vente, le service après-vente et d’autres services des entreprises manufacturières, de manière à devenir partie intégrante de la production et de la circulation de l’industrie manufacturière.



Grâce à la livraison express transfrontalière, l’achat des produits étrangers et la vente des produits à l’étranger sont plus faciles. Les entreprises chinoises de livraison express ont accéléré leur expansion à l’étranger ces dernières années, et ont construit 240 entrepôts à l’étranger, avec une superficie totale de près de 2 millions de m2.



En novembre 2021, les 7 centres de tri de la société de service logistique Cainiao Network Technology Co., Ltd à l’étranger ont tous été mis en opération officiellement. Ils sont à Liège en Belgique, à Madrid en Espagne, à Paris en France, à Brême en Allemagne, à Rome en Italie, à Budapest en Hongrie et à Moscou en Russie. En outre, la société a utilisé plus de 300 vols charters avec une capacité de transport de plus de 30000 tonnes.



L’essor du secteur de la livraison express aide l’industrie manufacturière à réduire le coût et à optimiser les bénéfices par introduire le service de livraison express dans les entreprises manufacturières. En s’implantant à l’étranger, le secteur de la livraison express contribue à la vente des produits chinois à l’étranger, facilite la circulation transfrontalière des marchandises et offre plus d’opportunités au secteur même et à d’autres secteurs.

Li Xinping (journaliste au Quotidien du Peuple)



Source : https://www.impact.sn/Le-secteur-chinois-de-la-liv...