Le smartphone le plus sûr désigné par des analystes Rédigé par leral.net le Mardi 27 Octobre 2020 à 20:59 | | 0 commentaire(s)|





Source : Nokia, la marque de smartphones à base Android appartenant à la société finlandaise HMD Global, est le smartphone le plus «sûr», d'après le classement établi par Counterpoint Research et paru le 27 octobre.Source : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/20201027104464...

Accueil Envoyer à un ami Partager