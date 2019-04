Le successeur de Macky Sall en 2024 ne pourra pas dissoudre l’Assemblée Nationale Si le Projet de loi portant révision de la Constitution par rapport à la suppression de la Primature est adoptée, désormais, "le président de la République ne dispose plus du droit de dissoudre l’Assemblée Nationale, et de la même manière l’Assemblée Nationale ne peut plus provoquer la démission du Gouvernement par le vote de confiance ou d’une motion de censure."



Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 17:07 | | 0 commentaire(s)|





Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos