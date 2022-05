Le surplus de parrainages n'a aucun effet sur la validité d'une liste, selon l'article 6 d'un arrêté ministériel

L'apprenti expert Ndouga Mboup mélange les pinceaux, en déclarant que la liste de Benno doit être invalidée.



Cher Ndouga, vous oubliez que le processus électoral n'est pas organisé par un seul instrument. En plus du code électoral, il y a des décrets d'applications et des arrêtés qui organisent le scrutin jusqu'au jour du vote et même, après.



L'arrêté numéro 008527 du 27 avril 2022 portant mise en place d'un dispositif de contrôle des listes de parrainages en vue des élections législatives du 31 Juillet 2022, dit à son article 6: " le surplus de parrainage est considéré comme nul et non avenu et n'est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages"