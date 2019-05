Le suspect n°2 Acko Diop est libéré

Ce garçon pétri de qualité aurait surpris tout son monde, s’il a été reconnu coupable du meurtre de Binta Camara, fille de Malal Camara dont il est le garde du corps depuis années. On peut dire sans se tromper que Malick Diop alias Acko n’est pas traître, encore moins un assassin et donc il est libre comme l’air après près 48 h de garde à vue.



Tout le mérite revient au Commissaire de Police Alioune Fall et ses hommes qui ont fait preuve d’une efficacité sans commune mesure. Bravo à la Police et félicitions au Procureur de la République, Demba Traoré qui retrouve maintenant le sommeil.



