Le syndrome Babacar Gaye guette-t-il Mahmoud Saleh ?

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

La nomination de Mahmoud Saleh au poste de Directeur de Cabinet du chef de l’Etat commence à charrier des vagues dans les chaumières. Elle violerait la loi qui dispose qu’un Directeur de Cabinet doit être de la hiérarchie A.



En clair, certains observateurs crient déjà au syndrome Babacar Gaye, ancien Directeur de Cabinet d’Abdoulaye Wade, dont la nomination a été annulée parce qu’il n’était pas de la hiérarchie A. Pour nos interlocuteurs, quoique politiquement féroce et fin manœuvrier, rentier de la tension, Mahmoud Saleh n’aurait pas terminé ses études en sociologie qu’il a entamées en France. Osons croire que pour mettre fin à ce débat, qu’il publiera son diplôme et dira sur quoi a porté son mémoire de maîtrise.











L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos