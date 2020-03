Le témoignage du jour : Encore un divorce, qu'allons nous devenir avec mon enfant...

Salam merci de publier en ano svp.



Je veux juste partager ma douleur ou me confier à vous. Il est presque 5h du mat et mes larmes ne cessent de couler sans arrêt depuis que je suis au lit. Dans quelques heures mon mariage prendra fin...avec un enfant de 2 ans dans les bras et sans emploi.



Pourtant je le jure sur le Saint Coran seuyeul nako mounieul nako tarbiyou nako comme bour té yalla rek takh malgré ses maigres moyens. Meussou ma kheep dara lou diogué si mome. Fane la dieum ak sama doom lane la kaye wakh.



Lane la def pour mériter li. A quoi bon se marier soudé nakaar rek nga si dieulé ? A quoi bon sacrifier sa vie pour des hommes qui n'en valent plus la peine so dooroul ya ngi sagua di khass di touteul sa diabar comme mbaam tu ne rates pas d'occasion ?



J'ai mal au plus profond de mon être comme si on m'arrachait le cœur pour le découper en mille morceaux. Je vous demande svp de faire des douas pour moi pour qu'Allah me donne la force d'affronter cette épreuve. Sone na torope. Nguir yalla nianalen ma yalla mou woyofal yen bi j'ai peur pour l'avenir de mon enfant parce que je sais qu'il ne va pas s'occuper de lui.







