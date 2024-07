Le tireur présumé au meeting de Trump et un spectateur tués, selon les médias américains Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2024 à 01:57 | | 0 commentaire(s)|

L'auteur présumé des tirs au meeting de Donald Trump et un spectateur ont été tués, selon des médias américains.



Le tireur présumé et un spectateur ont été tués, ont rapporté plusieurs médias, dont le quotidien Washington Post et la chaîne ABC, citant le procureur du comté de Butler, Richard Goldinger.

www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/Le-tireur-presume-au-mee...

