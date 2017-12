Le top 5 des meilleures animatrices au Sénégal

Présentatrice vedette de l’émission Sen Show de la Sen Tv, Salma est une tête bien faite. Oumou Khaïry Diakhoumpa, à l’état-civil, est au-delà de l’animation qui a permis au public sénégalais de faire sa connaissance, une étudiante à la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), qu’elle dit fréquenter depuis plusieurs années."Pour passer de la médecine à l’animation, la transition s’est faite facilement. Car j’ai choisi la médecine où ce sont mes bonnes notes qui m’y ont orientée. Quant à l’animation, c’est arrivé par passion."

4) SARAH LOUYAH



Présentatrice de la matinale sur la Rts1 depuis bientôt 2 ans, Sarah est une jeune-femme de son temps. Dès son plus jeune âge, elle manifeste un intérêt tout particulier pour les langues, alors qu’elle avait les prédispositions à faire une série scientifique. C’est donc sans surprise qu’elle décroche son Baccalauréat et obtient une bourse pour des études supérieures. Son père qui l’imagine à un haut poste de responsabilité dans les chiffres, qui plus est, l’oriente vers les Banques finances. Ce qu’elle fera jusqu’au BTS, avant de débarquer au Sénégal en 2004, pour faire la Licence et le Master.

Et comme une prémonition, ses professeurs voyaient en elle, une talentueuse journaliste-télé. Malheureusement, la belle a eu un contre-temps et s’est finalement résolue à abandonner ses cours, au cours de sa deuxième année. Elle va également tourner la page Zik Fm, mais cette fois pour des raisons beaucoup plus profondes.

Le temps joue, une fois de plus, en sa faveur. Quelques mois seulement après sa démission, Sarah est contactée pour intégrer la Rdv. Elle a alors en charge l’animation de deux émissions. Plus tard, elle fera partie de la Rédaction, sur demande du défunt propriétaire de la chaîne, Ben Bass Diagne. Au fil du temps, elle acquiert les bases nécessaires pour devenir une présentatrice hors pair du journal télévisé. Assez, en tout cas, pour que les patrons de la Rts la repère et fassent appel à elle. Dans un premier temps, elle était pressentie pour faire partie du personnel de la SN2 mais, c’est à la matinale «Kenkéliba» qu’elle finira par faire ses preuves.



3) KEBS THIAM



Ndèye Fatou Thiam dit Kebs est une animatrice et présentatrice télé. Elle excelle dans la télé-réalité et l’animation musicale. Kebs a marqué de son empreinte la 2Stv, avant de déposer ses baluchons à la TFM.

Ndèye Fatou Thiam, journaliste de formation, est mariée et mère de deux filles. Elle a décroché sa licence en journalisme et communication à l’ISSIC. Son pseudonyme vient du nom de famille de son homonyme Ndèye Fatou Kébé. Etant plus jeune, sa passion pour la télé fut si grande qu’on la surnommait « Yama télé ». Kebs réussit à concrétiser son rêve d’enfance de faire de la télé grâce à un casting organisé par la 2Stv en 2003. Avant d’intégrer la boîte d’El Hadj Ndiaye, Kebs a eu à faire un stage à Sud Fm en 2001. Son idole ? Oprah Gail Winfrey. Elle l’admire pour ses shows très suivis à la télé. Kebs Thiam est, par la suite, devenue une vedette de l’animation au vu de la grande audience qu’enregistraient ses différentes émissions : « Star en Ligne », « Ki Kan La », « Ça me dit mag », « Thiowli Thiowli » et « 24h Chrono ».

En définitive, Kebs est une grande dame, qui fait tout pour faire plaisir au public aussi bien dans sa mise que dans le contenu de ses émissions.