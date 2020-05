Le travail "au gris" : un phénomène qui se répand de plus en plus en France

En France, de plus en plus de personnes déclarent une baby-sitter ou une femme de ménage mais ne déclarent pas forcément les heures supplémentaires, qui sont payées au noir selon une étude menée par Oui Care. Résultat, on voit apparaître dans la société le travail "au gris", qui n'est donc pas totalement déclaré.



Selon l'étude, 31% des personnes qui font appel à une nounou à la sortie de l'école ne déclarent qu'une partie des heures réalisées contre 18% en 2013 et 3% en 2008. "En 2018, on constate que le travail au noir a plutôt tendance à baisser alors que le travail au gris augmente sur toutes les activités", précise l'étude.



Un gros manque à gagner pour les caisses publiques

Dans le service à la personne, et notamment l'accompagnement des seniors à domicile, 41% des employeurs ne déclarent pas toutes le heures et 18% n'en déclarent carrément aucune. Résultat en 2016, le manque à gagner pour les caisses publiques était estimé entre 3 et 6 milliards d'euros.



Quoi qu'il en soit, les Urssaf (qui collectent les cotisations sociales) ne font pas distinction entre le travail au noir et au gris. "Les contrôles sont aléatoires, dans toute la France et ils touchent tous les secteurs : le gardiennage, le déménagement, les tâches ménagères...", explique Emmanuel Dellacherie, directeur réglementation et contrôle de l'Acoss.



Déclarer peut être plus intéressant que le travail au noir

"Travailler au gris entraîne une prise de risque tant du côté de l'employeur que du salarié et ne permet pas au travailleur de cotiser et d'acquérir des droits sociaux comme la retraite ou la sécurité sociale", déclare Guillaume Richard, PDG de Oui Care.



"Il est devenu moins intéressant de travailler au noir. Les employeurs peuvent aujourd'hui bénéficier d'exonérations fiscales intéressantes, mais ils ne le savent pas !", ajoute-t-il. Parfois même, le coût d'un service peut être inférieur quand il est déclaré plutôt que lorsqu'il est au noir.