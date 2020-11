Le vaccin n’est pas la solution ultime contre la Covid-19 Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

A l'ouverture de la 146è session du conseil exécutif de l'organisation Mondiale de la Santé, M. Tedros Adhanom Ghebreysus a affirmé: "Un vaccin à lui seul ne mettra pas fin à la pandémie de Covid-19". Il estime qu'un éventuel vaccin ne remplacerait pas les autres outils pour contenir la pandémie de Covid-19. D'après Tedros Adhanom Ghebreyesus, dès le début de la pandémie, ils savaient qu'un vaccin serait essentiel pour maîtriser la Covid-19, c'est pourquoi l'OMS a proposé l'ACT-Accelerator. Et il est important de souligner qu'un vaccin va compléter les autres outils qu'ils ont et pas les remplacer. "Dans un premier temps, les quantités seront limitées et par conséquent les personnels soignants, les personnes âgées et celles à risque auront la priorité. Et nous espérons que cela va faire baisser le nombre de morts et permettre aux systèmes de santé de résister", explique Dr Tedros.



Source : Source : https://letemoin.sn/la-vacin-nest-pas-la-solution-...

