Le verdict est tombé : Bah Diakhaté et l'Imam Cheikh Tidiane Ndao écopent de 3 mois de prison ferme

Ce lundi 3 juin 2024, le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son jugement concernant l’affaire impliquant l’activiste républicain Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao. Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao ont été condamnés à trois mois de prison ferme et ont été chacun condamnés à payer une amende de 100 000 Fcfa pour avoir diffusé de fausses nouvelles. Ils ont été acquittés de l’accusation d’offense envers une personne exerçant une partie des prérogatives du président de la République. Par conséquent, Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao seront reconduits en prison pour purger leur peine.



