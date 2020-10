Le vol le plus long au monde le devient encore plus Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 22:55 | | 0 commentaire(s)|





Source : Avec la reprise à partir du 9 novembre du vol régulier Singapour-New York, annoncée le 20 octobre par Singapore Airlines, ce plus long vol du monde le devient encore plus. Avec le changement de point de destination d’un aéroport new-yorkais à l’autre, le vol s’allongera de près de cinq kilomètres, rapporte CNN.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202010211044613...

Accueil Envoyer à un ami Partager