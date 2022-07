Légère hausse de tension à l’arrivée de Amadou Bâ : quand son bureau de vote envahi par la presse énerve l’opposition Arrivé à son centre de vote aux HLM Grand-Médine des Parcelles assainies avec sa garde rapprochée et quelques proches, l’ancien ministre Amadou Bâ a aussi drainé une foule de journalistes dans son bureau de vote. Ce qui a irrité certains représentants de l’opposition…

Même si le calme était plat en cette matinée du 31 juillet, jour de vote des législatives sénégalaises, des frustrations et même une légère hausse de tension a été notée à l’arrivée de Amadou Bâ à son bureau de vote envahi par la presse.



La presse qui était venue nombreuse couvrir son vote, l’a suivi dans le bureau 8 des HLM Grand Médina, où il a accompli son devoir citoyen.



Mais, bien qu'étant dans leur rôle, certains confrères trop pressés ont légèrement dérapé, oubliant ce que signifie le mot « isoloir ». En effet, certains avec des caméras ou téléphones portables l’ont filmé jusqu’à son isoloir, ce qui a énervé un mandataire de l’opposition, qui à son tour, a dérapé…



« Sortez ! On arrête le vote ! » criait-il, comme s’il en avait l’autorité. Heureusement qu'avec certains organisateurs et les forces de l’ordre, les choses sont « rentrées dans l’ordre ».



