Législatives 2022: BBY de Diass pour la stabilité du pays veut travailler dans un climat apaisé Ce samedi 04 juin 2022, les responsables de la Coalition BBY de la Commune de Diass se sont réunis sous la présidence du Coordonnateur, le Maire Mamadou Ndione. L'ordre du jour a principalement porté sur les informations et la préparation des élections législatives du 31 juillet 2022.

Conscients des difficultés de choix de 165 députés pour la diaspora et 552 communes existantes au Sénégal, les responsables de la coalition BBY de Diass, après un large tour de table ont réitéré leur adhésion aux décisions des leaders nationaux de la Majorité présidentielle.



BBY Diass a également engagé tous les partis membres à travailler pour une large victoire de la Majorité Présidentielle dans la Commune. Pour ce faire, les responsables BBY de Diass, unis, main dans la main, exhortent les militants village par village, quartier par quartier et maison par maison à démarrer sans délais le travail de base pour mieux acter la cohésion et préparer la précampagne ainsi que la campagne en privilégiant le travail de proximité.



BBY Diass, qui a déposé plus de huit mille (8 000) parrains lors de ces élections législatives, invite les militants à cultiver la paix, la concorde et le débat serein d'idées afin de continuer à faire adhérer le plus largement possible toutes les forces vives de la Commune à l'œuvre de développement économique et social.



Pour BBY Diass, la crise et l’insécurité dans le monde et en particulier en Afrique constituent des faits majeurs qui nécessitent le renforcement de la stabilité de notre pays. C’est pourquoi, les élections législatives du 31 juillet 2022 constituent une étape importante à aborder dans le respect, la vérité et le sens de la responsabilité dans l’intérêt de la Commune de Diass une et indivisible dans un Sénégal un et indivisible garant de la paix collective, l’intégrité territoriale et le développement endogène.





Fait à Diass, le 04 juin 2022

Les Responsables de la Coalition BBY de Diass



